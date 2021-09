Welkom bij SunHost ! Kwaliteit, continu´teit en flexibiliteit zijn beslissende criteria wanneer u op zoek gaat naar een outsourcing- partner voor uw web- en bedrijfsapplicaties. Sunhost geeft aan al die aspecten hoogwaardige invulling en biedt harde garanties voor beschikbaarheid, snelheid en responstijd. SunHost neemt daarbij al uw zorgen uit handen en regelt het zo dat uw website vlekkeloos, betrouwbaar en snel op internet beschikbaar is zodat u zich kunt concentreren op uw business. Een volwaardig hosting pakket voor een scherpe prijs. Alle noodzakelijke specificaties om een professionele website te plaatsen vanaf € 99 per jaar ! webPresence

79,00 € per jaar

(Excl BTW)

(95,59 € Incl. BTW)



>> 25 MB webruimte >> 3 postbussen

(100MB/stuk)



webStarter

149,00 € per jaar

(Excl BTW)

(180,29 € Incl. BTW)



>> 100 MB webruimte >> 10 postbussen

(100MB/stuk) webGO

329,00 € per jaar

(Excl BTW)

(398,09 € Incl. BTW)



>> 300 MB webruimte >> 25 postbussen

(100MB/stuk)



webPremium

489,00€ per jaar

(Excl BTW)

(591,69 € Incl. BTW)



>> 500 MB webruimte >> 50 postbussen

(200MB/stuk)



webGold

599,00 € per jaar

(Excl BTW)

(724,79 € Incl. BTW)



>> 1 GigaByte webruimte >> 50 postbussen

(500MB/stuk) webCommerce

Vanaf 189,00 € per jaar

(Excl BTW)







[ Sunhost - info@sunhost.be ]